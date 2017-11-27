У Житомирі представників влади та бізнесу вчать розробляти стратегію міста

У Житомирі представників влади та бізнесу навчають розробляти стратегію міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, сьогодні у Житомирі відкрилися навчання, що триватимуть загалом протягом шести місяців. На них представників виконавчих органів міської ради, громадськості та бізнесу вчать реалізовувати міські проекти.

Захід відбувається в рамках проекту «Інтегрованого розвитку міст» та має назву " Майстерня міських проривів".

«Ми маємо унікальну можливість отримати знання, які допоможуть у реалізації проектів, над якими працюємо. Здобуті вміння керівники виконавчих органів задіють під час написання «Стратегії міста Житомира 2030» - зазначив, вітаючи учасників навчань, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Перші занняття майстерні триватимуть впродовж двох днів.Учасники обговорюватимуть стратегію міста, карту муніципальних послуг, роботу з клієнтами, стратегічні ініціативи та багато іншого.

Модератором майстерні є Павло Шеремета — український менеджер-економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS), колишній президент Київської школи економіки, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України, засновник та директор Школи управління УКУ, а з 2017 року - керівний партнер компанії «Прорив.in.ua».