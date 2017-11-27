У Житомирі представників влади та бізнесу вчать розробляти стратегію міста

14:14, 27 листопада 2017
Політика
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У Житомирі розпочала роботу майстерня міських проривів.

У Житомирі представників влади та бізнесу вчать розробляти стратегію міста / фото Житомирська міськрада

У Житомирі  представників влади та бізнесу навчають розробляти стратегію міста.

Як повідомили  УНІАН у прес-службі Житомирської  міської ради, сьогодні у Житомирі відкрилися навчання, що триватимуть загалом  протягом шести місяців. На них представників виконавчих органів  міської ради, громадськості та бізнесу вчать  реалізовувати міські проекти. 

 Захід відбувається  в рамках проекту «Інтегрованого розвитку міст»  та має назву " Майстерня міських проривів".

«Ми маємо унікальну можливість отримати знання, які допоможуть  у реалізації проектів, над якими працюємо. Здобуті вміння керівники виконавчих органів задіють під час написання «Стратегії міста Житомира 2030» - зазначив, вітаючи учасників навчань, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

 Перші занняття майстерні триватимуть впродовж двох днів.Учасники обговорюватимуть стратегію міста, карту муніципальних послуг, роботу з клієнтами, стратегічні ініціативи та багато іншого.

Модератором майстерні є Павло Шеремета  — український менеджер-економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS), колишній президент Київської школи економіки, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України, засновник та директор Школи управління УКУ, а з 2017 року - керівний партнер компанії «Прорив.in.ua».

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Теги: #Житомирська міськрада#майстерня міських проривів у Житомирі