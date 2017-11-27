Суд призначив до розгляду по суті справи Насірова на 7 грудня

Шевченківський районний суд міста Києва почне розгляд обвинувального акту по суті проти відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого обвинувачують у зловживанні службовим становищем та у службовому підробленні, а також щодо його підлеглого Володимира Новікова за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем 7 грудня о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив голова колегії суддів у цій справі Володимир Бугіль.

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Як заявив журналістам після засідання Насіров, для нього головним було призначення до розгляду справи по суті. «Це можливість прокоментувати справу та можливість розказати суспільству, розказати саме суду по суті так званого надуманого обвинувачення, розказати, що відбувалося у справі останні 7 місяців. І остаточно довести невинуватість», - заявив він.

Суд задовольнив клопотання прокурорів щодо продовження строків виконання процесуальних обов’язків обвинуваченими до 25 січня 2018 року.

Однак суд відмовив адвокатам у виключенні зі складу учасників процесу ПАТ «Укргазвидобування» як потерпілого.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до суду обвинувальний акт, складений детективами Національного антикорупційного бюро, cтосовно відстороненого голови ДФС Насірова та керівника Департаменту погашення боргу ДФС Новікова.

У НАБУ заявили, що підозрювані та їхні захисники ознайомлювалися з матеріалами розслідування більше трьох місяців. Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі збитки у розмірі близько 2 млрд грн.

Солом'янський райсуд 8 березня частково задовольнив клопотання прокурорів САП та обрав запобіжний захід Насірову у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.

У НАБУ заявили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Насірова та керівника Департаменту погашення боргу ДФС було завершено 28 липня. Насірову було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри: крім інкримінованого зловживання владою та службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України), він також підозрюється у службовому підробленні (ст.366 ККУ).

19 жовтня суд продовжив Насірову процесуальні обов'язки до 14 грудня і дозволив переміщатися по Києву та Київській області, де у Козині у нього є будинок. Раніше відсторонений чиновник не міг виїжджати за межі столиці. Водночас суд залишив Насірову обов’язок носити електронний браслет.

Керівника департаменту погашення боргу ДФС, який, за даними НАБУ, був співучасником скоєних Насіровим злочинів, було затримано 30 березня. Йому інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.