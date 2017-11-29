Ціна для Росії за збройну агресію проти інших держав повинна постійно зростати – Парубій
Спікер ВР зазначив, що санкції проти РФ мають посилюватися до повного відновлення територіальної цілісності України.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголошує, що санкції проти Російської Федерації мають посилюватися до повного відновлення територіальної цілісності України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у зверненні до учасників офіційного відкриття Пленарного засідання Генеральної асамблеї Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) у Києві.
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«Коли одна з країн-членів ПАЧЕС проводить агресивну політику, вводить окупаційні війська на територію Грузії, Молдови, України, це підриває сам фундамент. І я наголошую ще раз, саму філософію діяльності нашої організації, і ми усі спільно повинні дати адекватну відповідь на подібні дії країни-агресора», - зазначив Парубій.
Він нагадав, що провідні держави світу запровадили санкції проти Росії і постійно їх продовжують. Спікер висловив вдячність міжнародному співтовариству за всебічну підтримку України.
«Вважаємо, що санкції проти агресора повинні тривати і посилюватися аж до повного відновлення територіальної цілісності України у відповідності до норм міжнародного права. Ідеться не тільки про окуповані районі Донецької і Луганської областей, а й про український Крим», - наголосив він.
«Ціна для Росії за брутальне порушення міжнародного права і збройну агресію проти інших держав повинна постійно зростати. Нам потрібно бути відповідальними і консолідованими. Тільки разом ми здатні змусити тих, хто зневажає статутні принципи організації, поважати ключові засади мирного співіснування і добросусідства», - підкреслив Парубій.