Ціна для Росії за збройну агресію проти інших держав повинна постійно зростати – Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголошує, що санкції проти Російської Федерації мають посилюватися до повного відновлення територіальної цілісності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у зверненні до учасників офіційного відкриття Пленарного засідання Генеральної асамблеї Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) у Києві.

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«Коли одна з країн-членів ПАЧЕС проводить агресивну політику, вводить окупаційні війська на територію Грузії, Молдови, України, це підриває сам фундамент. І я наголошую ще раз, саму філософію діяльності нашої організації, і ми усі спільно повинні дати адекватну відповідь на подібні дії країни-агресора», - зазначив Парубій.

Він нагадав, що провідні держави світу запровадили санкції проти Росії і постійно їх продовжують. Спікер висловив вдячність міжнародному співтовариству за всебічну підтримку України.

«Вважаємо, що санкції проти агресора повинні тривати і посилюватися аж до повного відновлення територіальної цілісності України у відповідності до норм міжнародного права. Ідеться не тільки про окуповані районі Донецької і Луганської областей, а й про український Крим», - наголосив він.

«Ціна для Росії за брутальне порушення міжнародного права і збройну агресію проти інших держав повинна постійно зростати. Нам потрібно бути відповідальними і консолідованими. Тільки разом ми здатні змусити тих, хто зневажає статутні принципи організації, поважати ключові засади мирного співіснування і добросусідства», - підкреслив Парубій.