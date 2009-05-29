У БЮТ вже вигадують винятки із закону про заборону грального бізнесу

Діяльність букмекерів не повинна потрапляти під дію закону про заборону грального бізнесу в Україні.

Таку думку висловив народний депутат України (БЮТ), автор вказаного закону Валерій ПИСАРЕНКО, виступаючи сьогодні під час круглого столу в УНІАН, організатором якого виступив Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності.

У той же час президент Асоціації букмекерів України Ольга ЗІНЧЕНКО зазначила, що легальна частина цього бізнесу практично знищується через заборону грального бізнесу.

Депутат від НУ-НС Юрій КАРМАЗІН також вважає необхідним легалізувати букмекерський бізнес: «Я згоден з тим, що букмекери потрапили під заборону діяльності грального бізнесу за компанію, і їх уже можна легалізувати. Можливо, ми винесемо на розгляд таку пропозицію», - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня ц.р. в одному із залів гральних автоматів Дніпропетровська стався вибух, загинули 9 чоловік, 11 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

15 травня Верховна Рада України 340 голосами прийняла Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні». На сьогодні закон знаходиться на розгляді Президента України.

Головне науково-експертне Управління Верховної Ради дало негативний висновок прийнятому документу. На думку його експертів, «загальна заборона (навіть тимчасова) господарській діяльності з організації азартних ігор приведе до її криміналізації, зокрема шляхом різкого збільшення числа нелегальних гральних закладів і зростання корупції».

19 травня відбувся 30-тисячний мітинг протесту працівників гральної індустрії, які звернулися до Президента з проханням накласти вето на Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні».