Губернатор Закарпаття подасть до суду на Тимошенко... за догану

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олег ГАВАШІ оскаржить догану від уряду Юлії ТИМОШЕНКО в суді.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив сам губернатор.

За словами О.ГАВАШІ, про догану він почув виключно від журналістів. «Зверніть увагу, засідання Кабміну відбулося 27 травня. На нього мене не запрошували, не повідомляли, що розглядатиметься таке питання. Незважаючи на те, що 25 травня я зустрічався з міністром Кабінету міністрів і ми обговорювали кадрові питання, а також домовилися про зустріч наступного тижня. Більше того, жодної інформації про прийняте розпорядження не було повідомлено ні мені як керівнику області, ні облдержадміністрації», - уточнив О.ГАВАШІ.

Як зазначив О.ГАВАШІ, такі події його вже й не дивують, бо «саме такий стиль роботи є типовим для уряду і його очільниці». «Прем’єр полюбляє про свої «найоригінальніші» рішення повідомляти країну і осіб, яких ці рішення стосуються, через пресу», - додав голова Закарпатської ОДА.

У той же час він підтвердив, що голові Іршавської РДА Максиму ХОХЛОВУ дійсно 27 серпня 2008 року виповнилося 60 років. Оскільки він успішно справлявся з покладеними на нього обов’язками керівника району і виявив бажання й надалі працювати, керівництво облдержадміністрації прийняло рішення звернутися в центральні органи влади про продовження йому строку повноважень. У визначені законом терміни відповідне подання було направлено в Секретаріат Президента України та Кабінет міністрів України. “Підкреслюю, подання було зроблено відповідно до чинного законодавства і у визначені терміни”, - сказав губернатор.

Секретаріат Президента України, за словами керівника Закарпаття, погодив подання, однак Кабінет міністрів його не підтримав, при цьому жодного обґрунтування цього непогодження не було наведено.

Таким чином, зазначив голова ОДА, в області складалася ситуація, коли черговий район залишався без керівника. І це при тому, що протягом тривалого часу в Закарпатській області залишаються вакантними 9 посад голів та заступників голів райдержадміністрацій, окремі з них - з 2007 року. Обласною та районними державними адміністраціями, дотримуючись всіх вимог діючого законодавства, протягом 2008-2009 років надіслано в Кабінет міністрів 12 подань щодо погодження призначень на посади заступника голови облдержадміністрації, голів та заступників голів райдержадміністрацій. Жодну з кандидатур на призначення Кабміном не погоджено.

О.ГАВАШІ також уточнив, що, згідно з законодавством, він не має права ні призначити, ні звільнити керівників району, це виняткова прерогатива Президента України. З огляду на це голова Закарпатської ОДА позиватиметься з урядом у суді. «Це розпорядження Кабміну буду оскаржувати в суді. Як голова облдержадміністрації я не порушив жодної букви закону», - прокоментував керівник Закарпаття.

Як повідомлялося, 28 травня о 17.45 на Урядовому порталі з’явилося інформаційне повідомлення про те, що на засіданні уряду 27 травня оголошено догану голові Закарпатської облдержадміністрації О.ГАВАШІ. В тексті Розпорядження зазначається, що догану оголошено за неналежне виконання Закарпатським губернатором службових обов’язків, що полягає у порушенні законодавства в частині допущення перебування на державній службі особи після досягнення нею граничного віку. Зокрема, «…встановлено, що голова Іршавської райдержадміністрації Максим ХОХЛОВ (якому 27 серпня 2008 року виповнилося 60 років) досі перебуває на держслужбі, у той час як уряд не підтримав пропозицію облдержадміністрації щодо продовження строку його повноважень».