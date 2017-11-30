Ситник після зустрічі з Луценком: ніхто з працівників НАБУ не буде затриманий

Директор НАБУ Артем Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький домовилися з генеральним прокурором Юрієм Луценком, що детективів НАБУ, які розслідували корупційну схему у Державній міграційній службі, не затримуватимуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник та Холодницький заявили після зустрічі з Луценком.

“Тільки що в ході розмови з генеральним прокурором було визначено, що ніхто з працівників антикорупційного бюро затриманий не буде. В них є розслідування, яке було розпочато до заяви першого заступника голови міграційної служби, і це розслідування стосується нібито провокацій хабара з боку працівників антикорупційного бюро. Наше розслідування стосується саме тієї схеми, яка розроблялася в ході цієї операції”, - заявив він.

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Разом з тим Ситник та Холодницький відмовилися повідомити деталі вчорашнього затримання працівника НАБУ та цієї ситуації.

Водночас голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зазначив, що сприятиме розслідуванню кримінального провадження за заявою першого заступника голови Державної міграційної служби до СБУ щодо пропонування хабара.

“Зі свого боку - САП і НАБУ - ми обіцяємо повне сприяння Генеральній прокуратурі у їхньому розслідуванні й очікуємо, що така сама буде адекватна відповідь зі сторони Генеральної прокуратури. Нам важливо встановити об'єктивну істину”, - сказав Холодницький.

Також Ситник зазначив, що після зриву вчорашньої спецоперації (затримання співробітниками СБУ та ГПУ детектива бюро, який працював під прикриттям - УНІАН) НАБУ даватиме оцінку діям керівництва ДМСУ на підставі тієї інформації, що вже зібрана.

“На жаль, вчорашнє розслідування має негативні наслідки для нашої операції, і вона фактично припинена. І всіх фігурантів, яких ми вели, ми вже задокументувати не зможемо”, - сказав Ситник.

“Ті докази, які вже були зібрані детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів, - їм буде надана оцінка, і відповідно будуть прийняті процесуальні рішення. Розслідування триває, але воно вже фактично не вийде на той рівень, який ми планували в ході цієї спецоперації. Зараз ми будемо давати оцінку юридичну того, що вже зібрано”, - додав Ситник.

Водночас, за словами директора НАБУ, в Генпрокуратурі та СБУ не були повною мірою обізнані щодо операції в рамках розслідування корупційної схеми в ДМСУ.

“Як ми з'ясували тільки що, працівники СБУ і ГПУ, можливо, не знали всієї повноти картини, яка відбувалася щодо цих осіб”, - повідомив Ситник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, у НАБУ заявили, 29 листопада під час документування «одного з епізодів за участі першого заступника голови ДМС оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям».

За інформацією НАБУ, йому інкримінують провокацію хабара.

Також у НАБУ спростували інформацію ДПСУ про те, що "агент НАБУ" нібито протягом декількох місяців неодноразово пропонував першому заступнику ДМСУ "великі суми хабарів".

«Відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання "заохочення" у сумі 30 тисяч доларів США - спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом - за надання посвідки на тимчасове проживання на території України», - повідомили у Бюро.

Також у відомстві наголосили, з моменту початку спецоперації у квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності «організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ».

У НАБУ висловили переконання, що «має місце спланована диверсія» проти працівників Бюро та САП, реалізована «СБУ та санкціонована генеральним прокурором України».

Своєю чергою сьогодні перший заступник голови ДМСУ Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції хабара.

Посадовець повідомила, що чоловік, який назвався представником іноземної компанії, увійшов до неї у довіру й почав пропонувати вирішити питання щодо сприяння незаконній легалізації іноземців. Пімахова стверджує, що відмовила чоловіку, однак він продовжував пропонувати їй вирішити питання, натякаючи про грошову винагороду. Пімахова заявила, що після цього написала заяву в СБУ.