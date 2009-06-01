У ПР кажуть, що ведуть переговори з усіма фракціями

Перший заступник фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ стверджує, що його політична сила веде переговори з усіма парламентськими фракціями щодо створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Ми ведемо консультації з усіма політичними силами, що представлені в парламенті, в тому числі й по створенню дієвої структури політичного управління нашої держави, яка б дозволила ефективно нею управляти», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Водночас, за його словами, жодного рішення щодо створення нової коаліції фракція Партії регіонів ще не ухвалювала.

«Рішення може бути ухвалено тільки після того як воно буде ухвалено або на політраді партії, або на засіданні фракції. Ні перше, ні друге рішення поки не приймалося», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

При цьому він повідомив, що переговори з БЮТ від Партії регіонів безпосередньо веде народний депутат Андрій КЛЮЄВ.