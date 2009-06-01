На цьому тижні нардепам буде не до президентських виборів

Цього тижня парламент не розглядатиме проект постанови стосовно визначення нової дати проведення чергових виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН сьогодні на брифінгу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада своєю постановою від 1 квітня призначила чергові вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року. За відповідну постанову проголосували 401 народний обранець.

У свою чергу Президент Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду з приводу конституційності відповідного рішення ВР.

Рішенням від 12 травня КС визнав неконституційною постанову ВР про призначення чергових виборів Президента на 25 жовтня.

20 травня В.ЛИТВИН зареєстрував у парламенті проект постанови “Про призначення чергових виборів Президента України”. Документом передбачається призначити чергові вибори глави держави на 17 січня 2010 року.