"Або у нас держпереворот, або незавершена революція": Савченко відзначилась неоднозначною заявою щодо Євромайдану (відео)

Не треба боятися слів "державний переворот", "революція". Потрібно боятися того, що відбувається.

Таку заяву зробила народний депутат, позафракційний Надія Савченко в ефірі телеканалу NewsOne, коментуючи ситуацію з блокуванням його роботи.

"Не треба боятися слів "державний переворот", "революція". Потрібно боятися того, що відбувається. А відбувається пряма втрата людських життів через те, що влада не здатна забезпечити безпеку, вести зовнішню, економічну політику, щоб люди були задоволені", - вважає парламентарій.

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За її словами, після Революції Гідності в Україні відбулася зміна верхівки влади. Однак сама система влади залишилася незмінною, переконана нардеп.

"Революція - це зміна системи. Якщо говорити про те, що сталося в Україні, то у нас дійсно відбулася зміна верхівки влади. Незважаючи на те, що вона була підтримана більшістю народу, самої зміни системи не відбулося. Тому можна говорити: або у нас державний переворот, який українці підтримують, або у нас незавершена революція, яку українці теж підтримують", - заявила Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня на сайті телеканалу NewsOne було розміщено повідомлення, що група невідомих людей у військовій формі заблокувала вхід до приміщення телеканалу.

За словами активіста Олексія Середюка, NewsOne повинен змінити свою політику, і народний депутат України Євген Мураєв повинен перепросити за висловлювання в програмі "Український формат", де він назвав Євромайдан "державним переворотом влади".

Середюк пообіцяв, що "подібні акції блокування роботи телеканалів будуть проводитися на всіх ватних телеканалах країни".