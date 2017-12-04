"Або у нас держпереворот, або незавершена революція": Савченко відзначилась неоднозначною заявою щодо Євромайдану (відео)
Нардеп прокоментувала блокування роботи NewsOne, згадавши події Євромайдану.
Не треба боятися слів "державний переворот", "революція". Потрібно боятися того, що відбувається.
Таку заяву зробила народний депутат, позафракційний Надія Савченко в ефірі телеканалу NewsOne, коментуючи ситуацію з блокуванням його роботи.
"Не треба боятися слів "державний переворот", "революція". Потрібно боятися того, що відбувається. А відбувається пряма втрата людських життів через те, що влада не здатна забезпечити безпеку, вести зовнішню, економічну політику, щоб люди були задоволені", - вважає парламентарій.
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За її словами, після Революції Гідності в Україні відбулася зміна верхівки влади. Однак сама система влади залишилася незмінною, переконана нардеп.
"Революція - це зміна системи. Якщо говорити про те, що сталося в Україні, то у нас дійсно відбулася зміна верхівки влади. Незважаючи на те, що вона була підтримана більшістю народу, самої зміни системи не відбулося. Тому можна говорити: або у нас державний переворот, який українці підтримують, або у нас незавершена революція, яку українці теж підтримують", - заявила Савченко.
Як повідомляв УНІАН, 3 грудня на сайті телеканалу NewsOne було розміщено повідомлення, що група невідомих людей у військовій формі заблокувала вхід до приміщення телеканалу.
За словами активіста Олексія Середюка, NewsOne повинен змінити свою політику, і народний депутат України Євген Мураєв повинен перепросити за висловлювання в програмі "Український формат", де він назвав Євромайдан "державним переворотом влади".
Середюк пообіцяв, що "подібні акції блокування роботи телеканалів будуть проводитися на всіх ватних телеканалах країни".