Генерал США назвав єдиний шлях, як запобігти новому вторгненню Росії до України

Командувач сил США в Європі Бен Ходжес вважає, що є один шлях, щоб запобігти новому вторгненню РФ до України, - це продемонструвати свою готовність до такого сценарію, щоб усі були свідомі того, що Україна здатна до спротиву.

Про це Ходжес заявив в інтерв'ю "Європейській Правді" під час "Львівського безпекового форуму".

"Не думаю, що можна говорити про високу імовірність такого сценарію", - заявив він, відповідаючи на запитання, чи залишається донині небезпека повномасштабного вторгнення РФ до України.

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"А шлях, який робить це менш реальним, однозначний: ви маєте демонструвати свою готовність до такого сценарію. Усі мають бути свідомі того, що Україна здатна до спротиву, що у вас є також розвідувальна спроможність. Власне, в цьому й полягає стратегія стримування, яку сповідує НАТО: мати спроможність і демонструвати її. У мене є впевненість, що українське керівництво і безпекові структури розуміють цей підхід", - сказав він.

"Хоча, звісно, я хочу наголосити, що Росія також має нести відповідальність за "зниження температури", - додав командувач сил США в Європі.

Як повідомляв УНІАН, у липні командувач армії США у Європі заявляв, що українські солдати вже зупинили росіян.