Українські солдати вже зупинили росіян - командувач армії США у Європі

На сьогодні українська армія активними темпами перетворюється на повноцінну бойову одиницю. Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

На його думку, військовослужбовці ЗСУ демонструють високий рівень підготовки, на яку у них було не так багато часу.

"Я бачу, що українські солдати вже зупинили росіян. Ті українські військові, за якими я спостерігав, дуже швидко поліпшили свій потенціал за останні три роки. Вони добре підковані технічно - краще, ніж я думав. Наприклад, мене вразила робота з контрбатарейними радарами, які поставляють США Україні: оператори радарів швидко вчаться, адаптуються до умов", - сказав він.

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Ходжес відзначив ініціативу окремих військових частин у плані використання сучасних технологій, а також висловив оптимізм щодо потенціалу українських солдатів.

"Я бачив приклади частин, які впроваджують інновації, застосовуючи невеликі дрони. Мене це дуже вразило. Правда в тому, що, незважаючи на погану підготовку на момент початку війни, українські військові за цей час навчилися і підтягнулися, і ми бачимо результат - по суті, їм вдалося зупинити російські сили. Це вселяє в мене оптимізм щодо потенціалу України та її військових," - додав він.

Раніше Ходжес заявляв, що вважає малоймовірним повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України.