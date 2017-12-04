Населення дуже низько оцінює прогрес реформ в Україні - опитування (інфографіка)

Населення України дуже низько оцінює прогрес проведення реформ у державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Андрій Сухарина під час прес-конференції за результатами опитування, проведеного з 23 жовтня по 5 листопада.

«Якщо експерти можуть відзначати окремі певні зрушення, і більшість з них заявляють, що нині зроблено не більше третини, то серед населення…понад 40% опитаних говорять про те, що не зроблено взагалі нічого, ще 35% людей вважають, що зроблено близько 10% від обіцяного. І лише дуже мала частина - дещо більше 10% - впевнені, що зроблено третина або трохи більше. Відповідно, можемо говорити, що населення дуже низько оцінює цей прогрес», - констатував експерт.

За його словами, лише 27% українців вірять з певними сумнівами в успіх реформ, і причиною є те, що люди не помітили вирішення основної для людей проблеми - наявність корупції.

«Населення не спостерігає якогось суттєвого прогресу у цій частині. Відповідно, ми можемо говорити про те, що якщо ми не бачимо зрушень в основній проблемі, ми менше звертаємо уваги на якісь другорядні речі, і це говорить про те, чому ці показники є такими низькими», - сказав аналітик.

Іншою причиною він назвав провал комунікації влади з населенням з поясненням про перебіг реформ.

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«Пересічна людина, громадянин, мабуть все-таки не розуміє, яка ж його вигода від процесу реформ. Він не може зараз пояснити, тому що йому про це не розказали, не пояснили, які переваги він отримає після того, як цей процес реформ закінчиться, чи він, скажімо, буде тривати», - пояснив він.

Водночас, експерт висловив припущення, що люди низько оцінюють сам рівень комунікації.

«Велика частина говорить про те, що ніби-то комунікація здійснюється, але те, що говорить уряд або не відповідає дійсності, або воно є заскладне для сприйняття, або цієї інформації навіть недостатньо», - зазначив він.

Як зауважив Сухарина, населення вважає, що гальмом реформ, в першу чергу, є чиновники та олігархи. Також, переконаний він, високі показники гальмованості реформ отримали уряд та президент.

«Що цікаво, інша частина населення вважає, що уряд та президент можуть бути рушіями реформ. Але ці показники є приблизно однаковими у співвідношенні рушій та гальмо», - заявив він.

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Водночас, підкреслив аналітик фонду «Демократичні ініціативи», люди покладають найбільші надії щодо проведення реформ на громадські організації та волонтерів, а також на західні країни, які мають більший показник рушія реформ. Водночас, згідно з результатом дослідження, більшість людей вважає, що держава повинна брати на себе велику частину зобов'язань.

«Більшість українців зараз вважають, що держава повинна брати на себе велику частину тих зобов'язань, зокрема, стосовно забезпечення рівня життя, стосовно інших благ, що вони менше підтримують певну свободу індивідума, натомість можуть обміняти її на певні матеріальні блага», - повідомив Сухарина.

Разом з тим, згідно з дослідженням, серед першочергових реформ, на які очікує населення, - є антикорупційна реформа.

«Номер один у списку вже впродовж трьох років є антикорупційна реформа. Дуже близько, також дуже високі показники йдуть щодо питання реформи органів правопорядку, в тому числі судів, прокуратури, поліції», - додав аналітик.

Дослідження проводилося Фондом «Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 23 жовтня по 5 листопада 2017 року. Було опитано 1614 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим та ОРДЛО. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.