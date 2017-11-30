У США нагадали Україні про необхідність створення Антикорупційного суду

Посол США в Україні Марі Йованович знову висловилася за необхідність створення незалежного Антикорупційного суду в Україні. Про це вона сказала в онлайн-інтерв'ю виданню Liga.net.

Йованович наголосила, що боротьба з корупцією в Україні є найбільш важливим випробуванням для українського уряду та народу.

"Найбільш важливими завданнями є реформа системи правосуддя, просування вперед на шляху реформування судової системи, просування вперед на шляху створення справжнього Антикорупційного суду та продовження боротьби з корупцією", - зазначила вона.

Посол додала, що у США пишаються тим, що надають підтримку новоствореним антикорупційним органам в Україні, і зокрема Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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"Я вважаю, що НАБУ і САП добре співпрацюють разом, і, напевно, зараз є понад 100 справ, які, відверто кажучи, заблоковані на рівні суду. Тому важливо рухатися далі у створенні незалежного Антикорупційного суду для того, щоб ці справи можна було розглянути", - додала Йованович.

У зв'язку з цим дипломат зауважила, що Антикорупційний суд повинен мати можливість притягувати до відповідальності тих осіб, які є винними, або звільняти, якщо ні.

Посол висловила сподівання, що вже в грудні буде прийнято необхідне законодавство, яке запустить створення Антикорупційного суду.

"Ми дуже сильно сподіваємося, що у грудні буде прийнято законодавство стосовно створення нового Антикорупційного суду. Це те, що, на мою думку, сказав президент Порошенко, а також інші у Верховній Раді", - додала Йованович.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада президент України Петро Порошенко надіслав голові Верховної Ради Андрію Парубію листа з пропозицією вжити передбачених регламентом ВР заходів для відкликання законопроекту №6011 «Про антикорупційні суди», а також якнайшвидше доручити голові профільного комітету ВР утворити робочу групу з напрацювання відповідного законопроекту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

За словами глави держави, подання та реєстрація нового законопроекту про Антикорупційний суд є неможливими через законопроект № 6011, який все ще залишається включеним до порядку денного сесії ВР попри рекомендації Венеціанської комісії його відкликати.

9 листопада парламент тричі голосував за відкликання законопроекту «Про антикорупційні суди» з порядку денного сесії, проте безуспішно.

У Венеціанській комісії вважають, що єдиним шляхом у боротьбі з корупцією на високому рівні в Україні повинно стати швидке створення високого спеціалізованого Антикорупційного суду, як це передбачено законом «Про судоустрій і статус суддів», судді якого будуть обрані за прозорою процедурою за участю міжнародної спільноти.