Наступного тижня відбудеться четверта зустріч Волкера і Суркова щодо Донбасу – посол США в РФ

Четвертий раунд переговорів між спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером і помічником президента Росії Владиславом Сурковим заплановано наступного тижня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це в ефірі радіостанції «Коммерсант FM» повідомив посол США в РФ Джон Хантсман.

«Обидві сторони зустрінуться наступного тижня», – сказав Хантсман.

При цьому він зазначив, що попередні три раунди переговорів «були непродуктивними».

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За його словами, те, що триває переговорний процес, вже вселяє довіру. «Мені здається, це вже буде четвертий раунд переговорів. Сподіваюся, що на четвертому раунді будуть уже ознаки успіху. Я сам натхнений», - сказав він.

При цьому Хантсман вважає, що Москва і Вашингтон відходять від найнижчої точки у відносинах, але їм ще необхідно подолати нинішні протиріччя. «У політиці і міжнародних відносинах немає такого поняття як точка неповернення, є таке поняття як цикл відносин. І цикл, через який ми проходимо, який, я сподіваюся, стає стабільним, ми відходимо від найнижчої точки (відносин)», - додав він.

За словами дипломата, значне погіршення відносин сталося «внаслідок двох подій: перша – це Україна і Крим, а друга – вибори 2016 року (у США)».

Він наголосив, що хотів би, щоб Мінські угоди були виконані, після чого піде скасування санкцій проти РФ.

Хантсман наголосив, що українське врегулювання є головною перешкодою в налагодженні відносин РФ і США.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада в Белграді (Сербія) відбулася третя зустріч Волкера і Суркова. За її підсумками американська сторона заявила, що США і РФ продовжать докладати зусиль для припинення війни на Донбасі, незважаючи на різні концепції щодо шляхів досягнення миру.

У свою чергу Сурков повідомив, що Волкер передав йому пропозиції до російського проекту резолюції Ради безпеки ООН щодо розміщення миротворців на Донбасі. «Детально обговорили російську ініціативу щодо розгортання сил ООН в Україні. Американські друзі передали свої пропозиції до нашого проекту резолюції Радбезу - двадцять дев'ять абзаців. Три з них наша делегація визнала прийнятними. Мало, звісно. Але все-таки три - не дорівнює нулю. Краще, ніж нуль», - зазначив Сурков.