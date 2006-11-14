Блок Тимошенко об`єднався з Нашою Україною, комуністами і лібералами

У Кіровоградській міській раді підписано угоду про створення міжфракційного об’єднання „Народовладдя” за участю депутатів від БЮТ, блоку „Наша Україна”, КПУ та фракції Ліберальної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні сесії міськради оголосив керівник фракції БЮТ Юрій ДАВИДОВ.

На прес-конференції керівники фракцій, які підписали угоду, повідомили, що об’єднання бере на себе відповідальність за прийняття рішень у міській раді Кіровограда. Учасники угоди запевнили, що „Народовладдя” створено не на час виборів (повторні вибори міського голови відбудуться 26 листопада 2006 року - УНІАН), а покликане налагодити співпрацю між депутатами.

За словами секретаря міськради Руслана МИШЕРИЧЕНКА, об’єднання представлятиме у міській раді більшість. Участь соціалістів у ній спочатку також передбачалась, однак, за словами учасників угоди, фракція СПУ згодом дистанціювалась від підписання.

У складі міської ради Кіровограда працюють 76 депутатів. З них 36 мандатів належать БЮТ, 10 - Партії регіонів, 9 – блоку „Наша Україна”, 6 – Ліберальній партії України, 5 – Народному блоку Литвина, 5 – КПУ, 5 – СПУ.