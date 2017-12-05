Натовп у центрі Києва не дає силовикам відвезти Саакашвілі, на місце прибули бійці Нацгвардії (фоторепортаж, наживо)

Автомобіль, в якому перебуває затриманий екс-голова Одеської облдержадміністрації, лідер партії "Рух нових сил" Михаїл Саакашвілі на вулиці Трьохсвятительській, заблокований прихильниками політика та одним транспортним засобом, який перекрив рух вулицею.

Як передає кореспондент УНІАН, поліцейські та бійці Національної гвардії відтіснили активістів з вулиці Костьольної на Трьохсвятительську.

Соратники Саакашвілі облаштували поблизу автомобіля політика імпровізовану сцену на даху автомобіля та встановили звукопідсилювальну апаратуру.

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Активісти виголошують промови на підтримку політика та закликають киян долучатись до блокування автомобіля, в якому перебуває Саакашвілі.

Натовп біля Українського дому стримує авто, у якому правоохоронці намагаються вивезти затриманого Міхеіла Саакашвілі pic.twitter.com/4sELACEot6 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) December 5, 2017

Прибічники затриманого Міхеіла Саакашвілі спустили шини заблокованого авто, у якому правоорохонці вивозять екс-очільника Одещини pic.twitter.com/AYOvvdiPTG — Hromadske.UA (@HromadskeUA) December 5, 2017

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводили слідчі дії у квартирі політика.

З власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках розслідування справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак близько 100 агресивно налаштованих осіб заблокували проїзд цього авто.