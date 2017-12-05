Правоохоронці вивели Саакашвілі з будинку й посадили в авто (фото, відео)

Правоохоронці вивели колишнього голову Одеської облдержадміністрації, лідера “Руху нових сил” Михеїла Саакашвілі з будинку й посадили в автомобіль.

Як передає кореспондент УНІАН, біля під’їзду будинку, в якому проживає політик, відбулися сутички, мітингувальники намагаються заблокувати проїзд автомобіля.

Силовики взяли автомобіль в кільце та проштовхуються проїжджою частиною вулиці Костьольної у напрямку вулиці Трьохсвятительської.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли силовики.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводять слідчі дії у квартирі політика.

При цьому із власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках розслідування справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

СБУ спустила Саакашвили «с небес на землю» pic.twitter.com/PexyrNpDtf — Дмитрий Бурдинов (@Byrdinov) December 5, 2017

Оновлено. Пізніше автомобіль, куди посадили Саакашвілі, заблокували мітингувальники на вулиці Трьохсвятительській. Люди стали живим щитом. На місце подій стягують бійців Нацгвардії.

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