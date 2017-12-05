Залишки барикад, виламана бруківка та розтрощене авто силовиків: наслідки звільнення Саакашвілі у центрі Києва (фото)

На вулиці Костьольній у столиці, де перебувало авто силовиків лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, залишилися зруйновані клумби, виламана бруківка, перекинуті смітники і залишки імпровізованих барикад, які полишили за собою прихильники політика і правоохоронці.

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Як передає кореспондент УНІАН, бруківка на проїжджій частині на Трьохсвятительській частково розібрана, і барикада, яку було зведено з неї, унеможливлює рух вулицею та перекриває тротуари вздовж неї.

Також на вулиці залишається мікроавтобус, в якому Саакашвілі правоохоронці намагалися вивезти з вулиці Костьольної. У мікроавтобуса пробито шини, повністю розбито вікна, у тому числі лобове скло.

Правоохоронці стрімко залишили вулицю Костьольну та попрямували до Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, до будівлі Верховної Ради України стягують додаткові сили правоохоронців. Посилено охорону периметру будівлі парламенту, правоохоронці, зокрема вишикувалися вздовж паркану ВР з боку вулиці Грушевського.