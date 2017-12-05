Луценко пояснив, що загрожує захисникам Саакашвілі за блокаду його доставки на допит

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що люди, які перешкоджали доправленню лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі на допит, здійснили низку адміністративних та кримінальних правопорушень. Про це генпрокурор заявив на брифінгу у Києві.

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«Будь-які барикади лише свідчать про те, що люди, котрі використовуючи кошти олігархів задля зміни в незаконний спосіб влади в Україні, ідуть на подальше погіршення свого становища. Всі дії осіб, у тому числі, народних депутатів, які перешкоджають доправленню Саакашвілі до слідства законним уповноваженим на те органом, який здобув очевидні докази для пред'явлення підозри — скоюють ряд адміністративних, а ймовірно, вже й кримінальних правопорушень», - підкреслив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, Луценко заявив, що лідер партії "Рух Нових сил" Міхеїл Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні і сприяння членам злочинного угруповання Віктора Януковича та Сергія Курченка у зупиненні їх кримінального переслідування.