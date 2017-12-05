Луценко: втеча Саакашвілі з-під варти згодом вплине на обрання йому запобіжного заходу

Після того як Міхеіл Саакашвілі залишив мікроавтобус з правоохоронцями, він отримав статус втікача з-під варти. Про це повідомив у вівторок з трибуни Верховної Ради генеральний прокурор Юрій Луценко, передає Українська правда.

"Статус Саакашвілі - це людина, яка втекла з-під варти", - заявив він. За словами Луценка, ця обставина вплине на обрання запобіжного заходу екс-президенту Грузії.

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"Це ставить під сумнів можливість гуманної прокуратури завтра або в наступні дні після оголошення підозри запропонувати йому домашній арешт. Ми будемо про це міцно думати", - наголосив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, раніше Луценко запевнив, що всі судові процеси над Саакашвілі будуть відкритими. За його словами, упродовж найближчих 24 годин правоохоронці зроблять усе можливе, щоб Саакашвілі отримав підозру.

Вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.