У мережі показали елітне авто екс-бійця "Донбасу", яке перекрило вулицю під час вивезення Саакашвілі (фото)

5 грудня в центрі Києва, на Трьохсвятительській, екс-боєць батальйону "Донбас" Євген Шевченко перекрив своїм авто Mercedes CL вулицю, коли силовики намагалися вивезти Михеїла Саакашвілі.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав сам Шевченко й Олеся Цибулько, помічник депутата у ВР.

"Зустріла перед Верховною Радою Євгена Шевченка. Він запитав: "Як справи?" Я сказала, що добре, і зазначила, що вчора побачила, яке гарне авто він собі купив. Він сказав, що вже давно його купив", - йдеться у повідомленні Цибулько.

У мережі пишуть, що ціна Mercedes CL 500 2010-2013 року випуску на вторинному ринку стартує від 40 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і Служби безпеки України.

Вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.