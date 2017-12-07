"Відчуваю чужаком від новин": євродепутат Хармс заявила, що спантеличена подіями в Україні

Депутат Європарламенту Ребекка Хармс спантеличена тим, що відбувається в Україні. На інформацію про те, що НАБУ можуть підпорядкувати президенту і парламенту, вона написала у Twitter: "Ми будемо реагувати в Брюсселі, якщо це станеться".

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"Для друзів України в Європарламенті НАБУ і його незалежність є вирішальними. Ми будемо захищати прогрес НАБУ як інституту боротьби з корупцією", - запевнила вона. Вона також зізналася: "Чесно кажучи: в останні дні я відчувала себе чужаком від новин з України".

З приводу звинувачень на адресу Саакашвілі Хармс зазначила: "Тепер він повинен відповісти на звинувачення прокурора. Якщо це правда, це жахлива історія. Як з минулого".