Тіллерсон закликав Росію припинити залякувати і нападати на місію ОБСЄ на Донбасі

Головним викликом, який зараз стоїть перед Організацією з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ), є розв’язання ситуації в Україні. Про це на засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Відні заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає радіо Свобода.

Читайте такожТіллерсон у НАТО: агресія Росії в Україні становить найбільшу загрозу безпеці Європи«З усіх викликів, що стоять сьогодні перед ОБСЄ, немає більш важливого чи дошкульного, ніж ситуація в Україні. Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів», – підтвердив очільник американського зовнішньополітичного відомства.

«У час, коли Україна вживає заходів для дотримання мінських угод і має далі це робити, Росія не робить цього. У 2017 році загинули більше цивільних, ніж у 2016 році. У листопаді порушення дотримання припинення вогню в Донецьку та Луганську зросли на 60%», – вказав Тіллерсон.

«Ми закликаємо Росію та її представників припинити переслідування, залякування та напади на місію ОБСЄ», – наголосив держсекретар США і нагадав про загибель у квітні 2017 року на Луганщині американця Джозефа Стоуна, який працював фельдшером у складі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Відні відбулася зустріч між міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та держсекретарем США Рексом Тіллерсоном. «Обговорили все: від спільної роботи над миротворчою місією ООН на окупованому Донбасі до енергетичної безпеки та підтримки США ефективної і незалежної антикорупційної системи в Україні», – повідомив Клімкін.