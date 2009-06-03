Чого вимагатиме НУ-НС за участь у широкій коаліції

Фракція Наша Україна – Народна самооборона вчора провела засідання політради, на якому обговорювалося й питання нової широкої коаліції за участі Партії регіонів та Блоку Юлії Тимошенко. І 37 голосів, необхідних для позитивного вирішення питання про входження до такої коаліції не назбирала. Про це повідомив нардеп від НУ-НС Володимир Стретович у прямому ефірі програми “Шустер live”, додавши до цього :”ми залишаємося в коаліції”.

На думку Стретовича, фракція НУ-НС може розглядати лише один варіант – “лише приєднання партії Регіонів до існуючої коаліції”. Нардеп зауважив, що йдеться не про союз “не між БЮТ і Партією регіонів, а саме про розширення за рахунок влиття Партії регіонів до коаліції, яка сьогодні вже існує”.

У відповідь на запитання, чого у такому разі вимагатиме НУ-НС у випадку переформатування Верховної Ради під “велику коаліцію”, Стретович заявив, що "вимагатимуть одного... Ми за коаліцію, але без зміни Конституції. Ми за переформатування у парламенті, але без втручання в конституційне поле – як то вибори президента в парламенті, пролонгація повноважень Верховної Ради... Тому що півтора року назад нас обирали без таких повноважень. Громадяни нам права обирати президента у парламенті не давали ще. І з принципових міркувань ми не будемо входити в такі альянси, де будуть стояти такі позиції”.