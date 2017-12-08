Клімкін повідомив про зменшення кількості етнічних угорців на Закарпатті

Міністр закордонних України Павло Клімкін повідомив угорському колезі Петеру Сійярто про зменшення кількості угорців, які проживають у Закарпатській області. Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі в Twitter.

"Міністерську зустріч ОБСЄ завершуємо на позитиві. Приємна розмова з угорським колегою Петером Сійярто. Етнічних угорців на Закарпатті вже не 150 тис. і навіть не 100 тис. Люди залишають регіон. Наше спільне з Угорщиною завдання - підтримати та допомогти громадам", - заявив дипломат.

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Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Сійярто закликав спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ здійснювати постійний моніторинг ситуації на Закарпатті через "напруження" у регіоні. Сійярто наголосив, що Угорщина стурбована "напруженням на Закарпатті", де, за його словами, проживає 150 тисяч угорців.

"Відбулися антиугорські демонстрації, які також мобілізували людей з інших частин України, коли наші національні символи були спаплюжені і лунали антиугорські гасла. Саме через це ми закликаємо до постійної присутності спостерігачів СММ у Закарпатській області", - зазначив Сійярто.