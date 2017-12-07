Угорський міністр закликав місію ОБСЄ моніторити ситуацію на Закарпатті через "напруження" у регіоні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ здійснювати постійний моніторинг ситуації на Закарпатті через "напруження" у регіоні.

Про це він сказав під час виступу в рамках 24-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні, що транслювалося на сайті організації.

Читайте такожУгорщина не буде підтримувати євроатлантичні зусилля України до скасування закону про освіту

"Угорщина підтримувала Україну у багатьох сферах. Ми постачали газ на основі реверсного потоку, ми фінансували багато проектів, в тому числі інфраструктурних та інституційних, і саме тому для нас було справжнім розчаруванням, коли у вересні український парламент ухвалив закон про освіту. Цей закон позбавляє вже існуючих прав осіб, які належать до національних меншин, коли справа стосується освіти, й освіти рідною мовою", - наголосив Сійярто.

Він стверджує, що цей закон «абсолютно суперечить двостороннім та багатостороннім зобов'язанням України, в тому числі зобов'язанням в рамках ОБСЄ».

«Саме тому, ми очікуємо, що Україна дотримуватиметься міжнародних правил і повністю відновить права меншин щодо питань освіти. І ми сподіваємося, що буде можливо уникнути прийняття додаткових законодавчих актів, які порушать права меншин, зокрема закону щодо використання мови та закону про громадянство, проект якого вже перебуває на порядку денному українського парламенту. Ці законодавчі акти можуть підживлювати подальші націоналістичні настрої замість можливості збереження зразкової моделі внутрішнього етнічного співіснування", - заявив глава МЗС Угорщини.

Крім того, Сійярто наголосив, що Угорщина стурбована "напруженням на Закарпатті", де, за його словами, проживає 150 тисяч угорців.

"Відбулися антиугорські демонстрації, які також мобілізували людей з інших частин України, коли наші національні символи були спаплюжені і лунали антиугорські гасла. Саме через це ми закликаємо до постійної присутності спостерігачів СММ у Закарпатській області", - заявив Сійярто.

Він нагадав, що мандат СММ поширюється на територію всієї України, і тому "не повинно бути перешкод для постійної присутності спостерігачів ОБСЄ на місцях на Закарпатті".

Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня, мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновки будуть оприлюднені орієнтовно 11 грудня.

Міністр закордонних справ Угорщини Сійярто заявляв, що через мовні положення українського закону про освіту Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми «Східне партнерство» і будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України, а також ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Крім того, Сійярто заявив, що Будапешт вимагатиме від ЄС запровадити санкції проти України, якщо Київ не внесе зміни до мовних положень закону про освіту.

Наприкінці жовтня Угорщина заявила, що виступає проти проведення 6 грудня у Брюсселі засідання Комісії Україна-НАТО.