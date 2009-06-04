Експерт: Янукович у другому турі програє Яценюкові

У свою чергу політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир ГОРБАЧ спрогнозував, що восени Україну очікує ще більше загострення економічної кризи, і внаслідок цього буде падати електоральна підтримка уряду і його керівництва. За його словами, це означає відсутність перспектив для Ю.ТИМОШЕНКО виграти президентські вибори.

“Для Юлії ТИМОШЕНКО не важливо бути Президентом, для неї є важливим мати всю повноту влади у власних руках”, - сказав він.

На переконання політолога, пакт з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ є останнім шансом для Ю.ТИМОШЕНКО закріпитися на хвилі падіння власної популярності.

“Це для неї останній шанс, вона іде на всі жертви, в тому числі на падіння своєї популярності, для того, щоб закріпитися в статусі одного з провідних лідерів і політичних гравців”, - сказав він.

Говорячи про мотиви В.ЯНУКОВИЧА погодитися на створення коаліції з БЮТ, В.ГОРБАЧ зазначив, що результати соціологічних опитувань, де лідер Партії регіонів програє у другому турі Арсенію ЯЦЕНЮКУ, “психологічно мотивують” В.ЯНУКОВИЧА, що краще домовитися з Ю.ТИМОШЕНКО.

Він також виключає можливість застосування силового сценарію. “Силовий варіант неможливий за однієї причини – відсутності сили”, - сказав В.ГОРБАЧ.