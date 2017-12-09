Депутати два дні розглядатимуть законопроект про деокупацію Донбасу - Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозує, що депутати два дні розглядатимуть законопроект про деокупацію українських територій та визнання Росії державою агресором.

Читайте такожУ Раді підтвердили наміри включити у законопроект щодо Донбасу положення про розрив дипвідносин з РФЯк повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, про це він сказав під час форуму «Єврорегіон Карпати-Україна» на Львівщині.

За його словами, Верховна Рада наступного тижня (наступний пленарний тиждень триватиме з 19 по 22 грудня - УНІАН) планує розглянути законопроект №7163.

«Є кілька планів на наступний тиждень. Найголовнішим я би назвав закон про деокупацію українських земель і про визнання на законодавчому рівні Російської Федерації агресором. Він досить об’ємний – має понад 700 правок. Думаю, на його розгляд піде більше ніж півтора дні. Попередньо, плануємо розпочати його розгляд у вівторок вранці, або, можливо, в середу розпочати і в четвер завершити», - сказав він.

Парубій також повідомив про інші плани парламентаріїв на наступний тиждень. Зокрема, залишилися два блоки питань з цього тижня, які не встигли розглянути, – це блок питань стосовно ПЕК і блок питань щодо транспорту.

«Очевидно, ці два блоки теж буде рекомендовано розглянути наступного тижня. Також низка соціальних питань. Ми почали розгляд питань проти домашнього насильства – розглянули три з них, ще чотири залишаються. Чи зможемо вийти на кадрові питання – не впевнений. Але є надія, що зможемо вийти на кадрові питання наступного тижня», – додав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада у першому читанні ухвалила президентський законопроект «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» (№7163).

До другого читання, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони Сергія Пашинського, було подано майже 800 поправок. Серед інших була подана поправка щодо розірвання дипломатичних відносин з РФ у тримісячний строк з дня набрання чинності законом про реінтеграцію. Крім того, у законопроекті пропонується зафіксувати 20 лютого 2014 року як дату початку агресії Росії проти України. Також робоча група пропонує змінити назву законопроекту на таку: "Про особливості державної політики із відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України".

17 листопада комітет завершив роботу над підготовкою до другого читання тексту законопроекту про деокупацію Донбасу.