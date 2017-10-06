Порошенко: закон про деокупацію Донбасу зміцнює правову базу для застосування ЗСУ та посилює позиції щодо надання Україні зброї

Президент України Петро Порошенко заявляє, що ухвалений у першому читанні президентський законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163) зміцнює правову базу для застосування ЗСУ та посилює позиції щодо надання Україні зброї.

Про це йдеться у зверненні президента України, розміщеному на сайті глави держави.

За його словами, закон про деокупацію, закон про повернення українського суверенітету на Донбас приводить правове поле у відповідність з реальним станом справ.

«Території законодавчо проголошуються тимчасово окупованими російськими окупаційними військами. Росію Україна кваліфікує як країну-агресора. А за собою ми фіксуємо право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй», - констатував президент.

«Це ще більше зміцнює правову базу для застосування Збройних сил, розширює їхні спроможності в регіоні. Це посилює аргументи на користь надання Україні оборонної зброї», - додав глава держави.