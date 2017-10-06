Порошенко: закон про деокупацію Донбасу зміцнює правову базу для застосування ЗСУ та посилює позиції щодо надання Україні зброї
За його словами, закон про деокупацію, закон про повернення українського суверенітету на Донбас приводить правове поле у відповідність з реальним станом справ.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що ухвалений у першому читанні президентський законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163) зміцнює правову базу для застосування ЗСУ та посилює позиції щодо надання Україні зброї.
Про це йдеться у зверненні президента України, розміщеному на сайті глави держави.
За його словами, закон про деокупацію, закон про повернення українського суверенітету на Донбас приводить правове поле у відповідність з реальним станом справ.
«Території законодавчо проголошуються тимчасово окупованими російськими окупаційними військами. Росію Україна кваліфікує як країну-агресора. А за собою ми фіксуємо право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй», - констатував президент.
«Це ще більше зміцнює правову базу для застосування Збройних сил, розширює їхні спроможності в регіоні. Це посилює аргументи на користь надання Україні оборонної зброї», - додав глава держави.