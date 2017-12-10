У польському МЗС заявили, що існування України не є умовою існування вільної Польщі - ЗМІ

Існування України не є умовою існування вільної Польщі, а ось Україна потребує Польщі.

Як повідомляє RMF24, про це заявив голова політичного кабінету МЗС Польщі Ян Паріс, .

"Мені хотілося б чітко сказати, що сильна і незалежна Україна важлива для Польщі, натомість брехня, що існування України є необхідною умовою існування вільної Польщі", - заявив він.

"Після виходу Британії з ЄС Польща буде п'ятою державою в ЄС, Польща входить в НАТО, є головною державою східного флангу і буде існувати незалежно від того, що відбувається в Україні, краще там ситуація або гірше", - сказав дипломат.

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Він наголосив, що твердження про Україну як умову існування Польщі несправедливе.

Крім того, Паріс звинуватив українців у фальсифікації історії і переслідуванні польської меншини. За його словами, українські чиновники мають неправильне бачення Польщі, оскільки черпають його із Gazety Wyborcej.

"Поки так буде, поки вони і будуть помилятися. Вони вважають, що Варшава слабка, ізольована і вимагає України. Неправда. Це Україна потребує Польщі. Польща без України цілком собі допоможе", - заявив дипломат.