Саакашвілі уже в суді: охорону посилено, його прихильники прямують туди (фото)

Лідера "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі вивезли з ізолятора СБУ до Печерського суду за адресою Хрещатик, 42 А. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Юрій Дерев'янко.

"О 7:30 без адвокатів вручили клопотання. Самому адвокату вручили клопотання о 8:30. Це грубе порушення закодавства!", - йдеться у його повідомленні.

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Також нардеп закликав усіх прихильників опального політика збиратися під будівлею Печерського суду: "Всі збираємося там!".

Дерев'янко розповів, що суд над Саакашвілі розпочнеться приблизно об 11:30.

У свою чергу, речник "Руху нових сил" Мар'яна Почтар заявила "Громадському", що початок засідання суду призначено на 11:00.

Охорону поблизу Печерського суду посилено.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 8 грудня Саакашвілі затримали й доправили до слідчого ізолятора СБУ. Прокурори проситимуть суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.