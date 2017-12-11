Суд обирає запобіжний захід для Саакашвілі (відео)

У Печерському районному суді міста Києва близько 12:30 розпочалось судове засідання з обрання запобіжного заходу екс-президенту Грузії, лідеру «Руху нових сил» Міхеїлу Саакашвілі. Як передає кореспондент УНІАН, перед початком засідання у залі утворилась тиснява через те, що недостатньо місця у приміщенні.

Суддя закликала всіх дотримуватись порядку, аби можна було проводити засідання.

У ході засідання захист Саакашвілі просив відводу прокурорів, однак суд відмовив.

Так само політика хотіли взяти на поруки 10 нардепів. Станом на 16:20 засідання триває.

Онлайн-трансляцію суду можна подивитися тут

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Саакашвілі доставили до Печерського райсуду Києва, де йому мають обрати запобіжний захід.

***Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня й доправили до слідчого ізолятора СБУ.

Прокурори проситимуть суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.