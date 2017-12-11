Україна має порушувати питання отримання Плану дій щодо членства в НАТО – Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе наголошує, що Україна повинна порушувати питання отримання Плану дій щодо членства в Організації північноатлантичного договору (НАТО), незважаючи на відсутність консенсусу в Альянсі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час панельної дискусії, присвяченій 20-річчю особливого партнерства України та НАТО.

Вона назвала законодавче закріплення мети щодо вступу в Організацію північноатлантичного договору (НАТО) головним досягненням України на шляху євроатлантичної інтеграції у 2017 році.

"Я думаю, що дійсно 2017 рік як з точки зору європейської інтеграції, так і з точки зору євроатлантичної інтеграції для України був визначним у кількох стратегічних моментах. Я би почала з того, що напевно таким найбільшим стратегічним досягненням цього року є все-таки те, що ми в Україні нарешті, сподіваюся остаточно, оформили своє розуміння того, що ми бачимо цілі щодо співпраці України з НАТО, які були визначені вже в українському законодавстві стосовно стратегічної цілі України набути членства в Альянсі", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона зазначила, що суспільна підтримка і підтримка політичних еліт щодо членства України співпадають і це оформлено в юридичному контексті.

"Я належу до тих людей, які вважають, що політичне рішення щодо членства в НАТО Альянс прийняв у 2008 році, пообіцявши, що далі вже міністри закордонних справ мають працювати над, коли ж безпосередньо перейти до надання Плану дій щодо членства не як винагороди, а як обов'язкового чергового кроку для того, щоби працювати над відповідністю України до стандартів НАТО. Я вважаю, що зараз нам активно потрібно цю дискусію все-таки розгортати, незважаючи на те, що особливого апетиту далі йти - консенсусного - з боку Альянсу ми не бачимо", - наголосила віце-прем'єр.