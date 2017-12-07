У НАТО заперечують відновлення контактів з Росією по військовій лінії

У НАТО заперечили, що альянс поновив контакти з Росією по військовій лінії, заявивши, що політика оборони та діалогу щодо Росії залишається незмінною.

Як передає кореспондент УНІАН, так роз’яснили слова генерального секретаря НАТО Єнс Столтенберга в штаб-квартирі НАТО у четвер.

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«Немає «відновлення» військової комунікації, оскільки вона не була припинена. Політика НАТО оборони та діалогу щодо Росії залишається незмінною, про що чітко сказав генеральний секретар», - зауважили в штаб-квартирі.

Напередодні на прес-конференції Столтенберг сказав наступне: «Я хотів би відзначити, що після довгого періоду без використання комунікацій по військовій лінії, зараз ці канали були використані, обидва – глава Військового комітету та головнокомандувач силами НАТО в Європі – дивляться, як вони можуть забезпечити, щоб ці лінії функціонували та працювали».

Генсек також повідомив, що обидва військових мали прямий контакт з начальником генерального штаба збройних сил РФ Герасимовим.