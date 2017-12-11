Голова Одеської ОДА Степанов пояснив роль приватного бізнесу в модернізації медицини

В ході реалізації медреформи в Україні належить створити нову систему охорони здоров'я. Про це в інтерв'ю Дзеркалу Тижня заявив голова Одеської обладміністрації Максим Степанов, коментуючи впровадження медреформи на регіональному рівні.

Зокрема, одеський губернатор наголосив на необхідності залучити приватні інвестиції в технічне переоснащення лікарень.

«Крім приватних клінік, яких може бути будь-яка кількість, ми можемо залучати приватний бізнес в ту частину медичної інфраструктури, яка вимагає обов'язкового технічного переоснащення та оновлення, - вважає Максим Степанов. - Якщо розраховувати лише на державні кошти, то процес переоснащення всіх лікарень у нас займе десятиліття. А людям здоров'я потрібно тут і зараз. Дороге медичне обладнання може купити бізнес, а ми як держава будемо купувати відповідну медичну послугу для лікування наших громадян. Природно, проводячи прозорі конкурси. В Одесі та Одеській області дуже високий рівень онкозахворювань. Одним із способів лікування такого роду недуг є променева терапія. Сучасне обладнання для променевої терапії (лінійні прискорювачі), причому тільки один комплект, коштує до 5 млн дол. Нам для області необхідно мінімум два комплекти такого обладнання — тобто 10 млн дол. Це величезна, просто непідйомна сума для бюджету в сьогоднішніх реаліях. Я вважаю, що такі форми взаємодії з приватним бізнесом також повинні бути прописані в реформі».

Нагадаємо, 24 жовтня голова Одеської ОДА Максим Степанов заявив про намір реалізувати в регіоні різні елементи медреформи, не чекаючи остаточного ухвалення всього пакету відповідного законодавства. Зокрема, в експериментальному порядку в Окнянському районі Одеської області впроваджується реформа сільської медицини, що передбачає передачу за допомогою мережі Інтернет інформації про стан пацієнтів з віддалених сіл в районні, обласні, та спеціалізовані лікарні, а також створення електронних медичних карток пацієнтів.