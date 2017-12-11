Обрання запобіжного заходу Саакашвілі: суддя пішла в нарадчу кімнату

Суддя Печерського районного суду м. Києва Лариса Цокол пішла до нарадчої кімнати вирішувати, чи задовольняти клопотання прокуратури про обрання колишньому голові Одеської ОДА та лідеру "Руху нових сил" Міхеїлу Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення вона оголосила після майже семи годин розгляду відповідного клопотання.

"Суд видаляється до нарадчої кімнати", - заявила суддя.

Як повідомляв УНІАН, обвинувачення просить для Саакашвілі 2 місяці цілодобового домашнього арешту, оскільки це, на його думку, дасть змогу запобігти певним ризикам і зберегти життя та здоров’я підозрюваного.

«Я вважаю, що запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту – єдиний спосіб запобігти ризикам, передбачений ст.177 КПК п.1,2,3,4,5 ч.1, крім того, забезпечити виконання процесуальних прав та обов’язків та забезпечити збереження життя та здоров’я підозрюваного як учасника кримінального провадження», - сказав прокурор на суді.

Він також зауважив, що під час цілодобового домашнього арешту, жодним чином Саакашвілі не забороняється спілкуватись з іншими особами, які на даний час підтримують його та проводять мирну акцію протесту.

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У залі суду один із прокурорів заявив, що спецслужби РФ можуть спробувати ліквідувати екс-президента Грузії.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

До цього Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора