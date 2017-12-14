Луценко про Корбана: люди, які помилилися і порушили закон, не повинні бути ізгоями

Генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначив, що підприємець та екс-голова партії "УКРОП" Генадій Корбан є добрим приклад того, як людина, яка має заслуги перед країною, в той же час мала правопорушення.

Про це він повідомив в єфірі телеканалу ZIK.

«Я дуже сподіваюся, знаючи Геннадія, що він всю свою енергію направить на будівництво країни. Ще раз кажу, люди, які помилилися і свого часу порушили закон не повинні бути ізгоями. Також ніхто не повинен мстити», – переконаний Луценко.

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Відповідаючи на запитання, чи посадка Корбана два роки тому була незаконно ініційована ГПУ, якщо вона була законна, то чому всі справи були закриті, Генпрокурор зазначив, що з юридичної точки зору Корбан є судимим та досі фігурує ще в кількох справах.

«На цей момент ми не маємо достатньо доказів, щоб висунути обвинувачення, хоча в декількох справах він все ще знаходиться фігурантом. Якщо в нас буде достатньо доказів, то я не виключаю, що може бути змінено його процесуальний статус» - зазначив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Генадій Корбан повернувся до України з Ізраїлю, де перебував на лікуванні.