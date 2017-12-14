Таємничі грузини Януковича

Останній рік інтерес суспільства до майданних справ значно ослабнув. За гучними корупційними справами громадяни здебільшого перестали слідкувати за «нудними» судовими засіданнями по розстрілу учасників Революції Гідності, державної заради Януковича, побиття студентів, переслідування активістів «Автомайдану» та низки інших.

Однак цього тижня, принаймні у двох з них, з подачі захисників, вимальовується цікавий поворот.

У вівторок, 12 грудня, адвокати «беркутівців», яких звинувачують у вбивстві протестувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, несподівано заявили, що мають свідків-громадян Грузії, які готові «під протокол» посвідчити, що бачили, як у протестувальників та міліціонерів з будівель консерваторії та готелю «Україна» стріляли озброєні бойовики «зондер-команди Саакашвілі» - тобто служби безпеки президента Грузії за часів президентства Михеїла Саакашвілі.

Можливо, має місце і спроба зіграти «грузинською картою» на нашому політичному полі гравцями з-за «порєбріка»

А вже у четвер, 14 грудня, тих же загадкових грузинів намагався приплести до справи держзради Януковича його новий старий адвокат Віталій Сердюк: мовляв, ніякої зради державних інтересів Віктор Федорович не вчиняв, а на Майдані відбувся державний переворот, та ще й за допомоги грузинських найманців, а Янукович так того всього злякався, що дременув світ-за-очі і опинився в Ростові.

Але звідки ж узялися ті загадкові грузини?

Розповів… Рабінович (не герой одеських анекдотів, а народний депутат). В ефірі одного з телеканалів під час дискусії з Міхеїлом Саакашвілі він заявив, що йому розповідали знайомі грузини про інших знайомих грузинів, які точно знають, як ще якісь грузини прибули взимку 2014 року на Майдан для допомоги у поваленні Януковича силою зброї. Мовляв, ці свідки-грузини бачили на власні очі, як по майданівцях і міліціонерах стріляли снайпери-найманці (також грузини) з будівель консерваторії та готелю «Україна». Коротко кажучи, інформацію нардеп видав за стандартами «Бі-Бі-Сі», але не всесвітньо знаної інформагенції «ВВС», а давно відомої у нас – «баба бабі сказала».

Прокурори по справі екс-«беркутівців», до речі, зовсім не проти вислухати свідчення цих загадкових грузинів, але за умови, що ті доведуть, що дійсно були в тому місці і в той час, про який говорять

Та не варто радіти, що ми побачимо тих двох «свідків» у Святошинському суді Києва, де вони складуть присягу свідка і нестимуть кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення, адже вони (яка «несподіванка»!) бояться приїздити в Україну. Ба більше, вони навіть не у Грузії, а нині перебувають у Вірменії і погоджуються свідчити лише дистанційно. Тому не дивно, що, за таких розкладів, вони, в принципі, можуть розповісти будь-що про будь-кого…

Прокурори по справі екс-«беркутівців», до речі, зовсім не проти вислухати свідчення цих загадкових грузинів, але за умови, що ті доведуть, що дійсно були в тому місці і в той час, про який говорять. Як вони доводитимуть, перебуваючи у третій країні за 2000 км від Києва, – питання відкрите.

Схоже, що з доказами невинуватості своїх клієнтів як у адвокатів екс-«беркутівців», так і у захисників президента-втікача геть погано, раз вони вдалися до такого нехитрого і добре знаного в середовищі адвокатів-криміналістів фокусу, як підставні свідки. Проте, можливо, має місце і спроба зіграти «грузинською картою» на нашому політичному полі гравцями з-за «порєбріка». Тим більше, що кон’юнктура ніби то сприятлива: адже на Банковій і Різницькій нині у тренді вішати на одного усім відомого грузина вину за «развалины часовни 17 века».

Дмитро Хилюк