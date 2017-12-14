"Нічим взагалі українці від росіян не відрізнялися": Путін знову заговорив про "один народ"

Глава РФ Володимир Путін знову заявив про те, що українці фактично не є окремим народом.

Свої думки щодо історичних "реалій" він виклав під час щорічної прес-конференції сьогодні, 14 грудня, передає ТСН.

"Слов'янський світ розвивався складно. Сама Росія створювалася з багатьох слов'янських племен. Зрештою, утворилася Русь, частиною якої і центром якої був Київ. У цьому сенсі наші історичні та духовні корені дають мені право говорити, що ми один народ", - вважає Путін.

"Ясно й інше. Через те, що Україна близька до західних кордонів Росії, розвивалася відповідним чином. Там багато геніального різноманіття: і в мові, і в культурі. У Росії все це дуже люблять, вважають це частиною власної культури", - продовжив він.

На думку російського президента, в ХІХ столітті раптово "з'явилися люди, які почали говорити, що Україна повинна бути незалежною, самостійною".

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"Вони мають право. Особливо це було актуально в рамках імперії, де проводилася певна насильницька русифікація. Для України це було все-таки менш важливо, оскільки Україна – православна країна. Нічим взагалі українці від росіян не відрізнялися. Нічим взагалі. Україна увійшла до складу Російської імперії 1645 року трьома областями - Київ, Чернігів і сьогоднішній Житомир. Там сьогодні по-іншому центр називається. В результаті перебування в складі Російської імперії навколо неї приростали територіями в результаті російсько-турецьких воєн, Другої світової війни. Але у 1922-1924 роках більшовики чомусь вирішили, що всі прилеглі до історичної частини території України повинні бути занурені у знову створювану республіку. Все Причорномор'я пішло туди, західні області. Але так склалося. Добре", - заявив Путін під час "лікнепу".

Торкнувся він і теми Криму, який зараз окупувала Росія.

"1954 року взяли Крим туди віддали, порушуючи чинне тоді союзне законодавство, яке вимагало тоді згоди Верховної ради РРФСР. Тоді було вирішено президією Верховної Ради", - сказав він.