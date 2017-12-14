У Конгресі США рекомендують ухвалити закон про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки

Комітет у закордонних справах Палати представників США рекомендував нижній палаті американського парламенту ухвалити законопроект про співпрацю з Україною щодо питань кібербезпеки.

Про це повідомляє посольство України у США у соціальній мережі Facebook.

«Комітет у закордонних справах Палати представників розглянув та рекомендував до схвалення проект закону 2017 року про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки», - йдеться у повідомленні.

Цей законопроект визначає, що політикою США є надання допомоги уряду України у вдосконаленні власної стратегії кібербезпеки.

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Зокрема, мова йде про такі напрямки, як встановлення найбільш сучасних безпекових оновлень на комп’ютерах органів державної влади, у тому числі систем програмного захисту, спрямованих на захист об’єктів критичної інфраструктури України; зменшення залежності України від російських технологій; сприяння розширенню участі України у програмах обміну інформацією, що пов’язана з проблематикою кібербезпеки, та міжнародних зусиллях з протидії кіберзагрозам, а також розбудові нашою країною власних можливостей у сфері кібербезпеки.

Крім того, у документі підтверджується відданість Сполучених Штатів Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співробітництва з НАТО.

«Реалізація даної законодавчої ініціативи стане важливим внеском у боротьбу України з гібридною війною РФ, що триває, і складовою якої є здійснення кібератак проти нашої держави», - наголосили українські дипломати.

Співавторами документа виступили члени Конгресового українського кокусу, конгресмен-демократ Брендан Бойл та конгресмен-республіканець Брайан Фітцпатрик.