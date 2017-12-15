НАБУ не влаштовує діючих високопосадовців - Горбатюк

Начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк ініціативу щодо призначення агентів НАБУ шляхом відкритого конкурсу вважає "черговим кроком, аби ставити (агентству – ред.) палиці в колеса".

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я дивлюся, що НАБУ, виходячи із того, що вони дають результат, діючі високопосадовці притягаються до відповідальності, такого раніше не було. Відповідно, на мою думку, НАБУ не влаштовує діючих високопосадовців і є системна протидія йому і намагання дискредитувати. Це черговий крок, щоб ставити палки в колеса", – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада в НАБУ заявили, що ГПУ та СБУ зірвали операцію з викриття корупційної схеми у Державній міграційній службі.

Своєю чергою Луценко розкритикував роботу НАБУ та висловив думку, що працівники агентства вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.

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Також він заявив, що штатні негласні співробітники антикорупційного бюро не проходили конкурс перед призначенням на посади.

Крім того, 1 грудня у Генпрокуратурі заявили про викритий у приватному будинку «таємний офіс» НАБУ, де незаконно зберігалась документація із грифом «таємно».

4 грудня у ГПУ повідомили, що запросили на допит агентів НАБУ Катерину Сікорську та Сергія Тітенкова, які фігурують у кримінальному провадженні за фактом провокування хабара співробітнику міграційної служби.

За даними речника ГПУ Андрія Лисенка, слідчі будуть з’ясовувати, як були призначені на посади ці агенти, також є запитання щодо допуску Сікорської та Тітенкова до державної таємниці, та законність використання ними спеціальної апаратури, яка не зареєстрована в СБУ.

Разом з тим речник ГПУ не повідомив, на який день їх запрошено на допит. У НАБУ відкидають всі звинувачення генпрокурора у порушенні законів.