У НАБУ заявили, що слова Луценка про нібито незаконність роботи окремих підрозділів бюро не відповідають дійсності

Заяви генерального прокурора України Юрія Луценка про нібито незаконність роботи окремих підрозділів Національного антикорупційного бюро не відповідають дійсності.

Про це йдеться на офіційному сайті НАБУ.

«Заяви генерального прокурора України про нібито незаконність роботи окремих підрозділів Національного бюро не відповідають дійсності, а подекуди й суперечать здоровому глузду. Оскільки пан Луценко, судячи з його заяв, не повною мірою обізнаний із базовими правовими засадами проведення оперативно-розшукових дій, інформуємо, що в оперативно-розшуковій діяльності НАБУ керується вимогами закону «Про Національне антикорупційне бюро України» та закону «Про оперативно-розшукову діяльність». Зокрема, згідно зі ст. 8 останнього, для виконання завдань у межах оперативно-розшукових дій (ОРД) можуть залучатися гласні і негласні штатні та позаштатні працівники», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що відбір штатних працівників для виконання ОРД, так само як і до інших підрозділів Національного бюро, здійснюється на конкурсній основі, але з врахуванням вимог закону «Про державну таємницю».

«Базовою засадою оперативно-розшукової діяльності є безумовна негласність заходів. Досягнення їхніх результатів вимагає забезпечення нерозголошення інформації про форми та методи їхньої організації і здійснення, а також особистих даних працівників та інших осіб, які готуються до залучення, забезпечують або беруть участь у виконанні відповідних ОРД. Ці співробітники можуть мати доступ до інформації, що становить державну таємницю, так само, як і співробітники підрозділів ОРД інших правоохоронних органів. Розголошення особистих даних працівників та змісту оперативно-розшукових заходів не просто шкодить негласній діяльності, але й становить загрозу життю і здоров’ю правоохоронців та їхніх близьких», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, зазначається в повідомленні, розголошуючи відомості про негласних співробітників НАБУ, «Генпрокуратура та СБУ свідомо наразили співробітників Бюро на небезпеку та зірвали кілька спецоперацій під прикриттям».

«НАБУ докладатиме максимум зусиль, аби цим діям було надано адекватну правову оцінку. Щодо заяв Юрія Луценка про нібито використання агентами НАБУ «контрабандної» та «нелегальної» техніки, наголошуємо, що всі технічні засоби, які НАБУ використовує під час здійснення ОРД, придбані офіційно й перебувають на обліку, як того вимагає законодавство», - підкреслили у відомстві.

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В НАБУ вважають неприпустимою ситуацію, коли «генеральний прокурор свідомо вводить суспільство в оману, повідомляючи неправдиві факти та пропонуючи «довільне» трактування законодавства».

«У такий спосіб генпрокурор фактично дає «зелене світло» подальшій атаці на новостворені антикорупційні органи», - йдеться в заяві.

В НАБУ нагадали, що відповідно до статті 21 закону «Про Національне антикорупційне бюро України», його працівники під час виконання покладених на них обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом. Ніхто, за винятком уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених законами випадках, не має права втручатися в їхню законну діяльність. В інтересах забезпечення особистої безпеки працівників Національного бюро та членів їхніх сімей не допускається розголошення в засобах масової інформації відомостей про місце проживання цих осіб. Відомості про проходження служби працівниками НАБУ надаються з дозволу його директора або заступника.

Як повідомляв УНІАН, в неділю в ефірі ТСН.Тиждень генпрокурор України заявив, що вважає, що агенти НАБУ користуються контрабандною апаратурою для пошуку корупціонерів, а відтак назвав їх «нелегальними агентами».

«Вони використовують незаконні методи провокації. Ніхто з них не допущений до державної таємниці. Але їм надаються матеріали прослуховування СБУ, що є кримінальним злочином. Вони самі використовують в Україні незареєстровану прослуховувальну техніку, яка завезена контрабандним шляхом. Отримані з неї матеріали вони також використовують у своїй роботі», - сказав Луценко.

За його словами, «це величезний букет нелегального угруповання, яке діє нелегальними методами нелегальною апаратурою».

«Тепер я розумію всю повноту проблеми НАБУ. Весь апарат агентів наразі є поза законом», - додав Луценко.