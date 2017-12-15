Глава Венеціанської комісії прокоментував судову реформу в Україні

Президент Петро Порошенко провів зустріч із головою комісії Ради Європи «За демократію через право» (Венеціанської комісії) Джанні Букіккіо, в ході якої співрозмовники обговорили питання формування Верховного суду та створення Антикорупційного суду.

Читайте такожВ Україні набули чинності нові редакції трьох кодексів і запрацював новий Верховний судЯк повідомили у прес-службі глави держави, Порошенко наголосив, що голова Венеціанської комісії є «сильним та надійним другом України».

Порошенко нагадав, що саме сьогодні, 15 грудня, розпочнеться робота нового Верховного суду. «Стара корумпована, неефективна та несправедлива судова система має піти геть», - зауважив він.

Букіккіо підтримав слова Порошенка і наголосив, що цей день став можливим і завдяки ініціативі президента України щодо проведення судової реформи. «Дійсно для України, для Європи (це – визначний день – УНІАН) завдяки Вашій ініціативі», - підкреслив голова Венеціанської комісії.

Букіккіо також відзначив ефективну співпрацю України та Венеціанської комісії. Він підкреслив, що слідкує за розвитком ситуації в України з 1996 року: «Вперше, після Вашого обрання президентом України, справи зрушили з місця у вірному напрямку. Крок за кроком ми разом робимо добру справу», - зауважив він.

Голова Венеціанської комісії також зазначив, що продовжить співпрацювати з Україною у підтримці її європейських прагнень.

Також Букіккіо додав, що впровадження судової реформи загалом та запровадження нового Верховного суду, зокрема, має велике значення не лише для українських громадян, але й для іноземних інвесторів. «Правосуддя є передумовою для приваблення інвесторів», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Порошенко надіслав голові Верховної Ради Андрію Парубію листа з пропозицією вжити передбачених регламентом ВР заходів для відкликання законопроекту № 6011 «Про антикорупційні суди», а також якнайшвидше доручити голові профільного комітету утворити робочу групу з напрацювання відповідного законопроекту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

За словами Порошенка, подання та реєстрація нового законопроекту про Антикорупційний суд є неможливими через законопроект № 6011, який все ще залишається включеним до порядку денного сесії ВР попри рекомендації Венеціанської комісії його відкликати.

9 листопада парламент тричі голосував за відкликання законопроекту «Про антикорупційні суди» з порядку денного сесії, проте безуспішно.

Сьогодні, 15 грудня, Порошенко заявив, що внесе наступного тижня на розгляд парламенту законопроект про Антикорупційний суд.

У Венеціанській комісії вважають, що єдиним шляхом у боротьбі з корупцією на високому рівні в Україні має стати швидке створення високого спеціалізованого Антикорупційного суду, як це передбачено законом «Про судоустрій і статус суддів», судді якого будуть обрані за прозорою процедурою за участю міжнародної спільноти.

Створення Антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці України та її ключевого кредитора - Міжнародного валютного фонду. 8 грудня у МВФ закликали Верховну Раду ухвалити законопроект про Антикорупційний суд як першочерговий.