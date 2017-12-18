"Я не поважаю українських прокурорів": Саакашвілі прийшов до ГПУ

Екс-голова Одеської ОДА, лідер "Руху нових сил" Михайло Саакашвілі прибув до Генеральної прокуратури України. Про це повідомляє Depo.ua.

"Я зовсім не поважаю українських прокурорів, але я поважаю закон України... Я офіційно отримав повістку, тому я виконав вимогу цього порядку. Тому я тут", - заявив Саакашвілі, коментуючи свій візит до ГПУ.

Він назвав кримінальну справу проти себе фальсифікованю, єдиною метою якої є оголосити його "агентом ФСБ".

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Екс-президент Грузії також додав, що звинувачення президента України і Росії в його адресу звучать в унісон. "Володимир Путін сказав, що я роблю державний переворот в Україні, що він такого не допустить в Росії... Тому він всіляко переживає за українську владу, щоб вони якомога швидше мене засудили і відправили назад в Грузію. Мені здається дивним, що глава воюючої держави, і на словах, і на ділі діють в унісон із жертвою агресії, вірніше з керівником країни, яка є жертвою агресії", - сказав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч. 1 ст. 15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (два або більше) (ч. 2 ст. 28 ), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (ч. 2 ст. 256).

Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка припинення їх кримінального переслідування. Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.