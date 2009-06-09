Литвин про розвал «ширки»: навіть країни поділити не змогли

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначає, що Партія регіонів та БЮТ «не змогли поділити країну», «а тепер намагаються звинувачення перекинути одне на одного».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Голова ВР подякував журналістам та «усім небайдужим» за те, що завдяки їм не були підтримані зміни до Конституції щодо виборів Президента у парламенті та продовження повноважень нинішньої Верховної Ради.

Як наголосив В.ЛИТВИН, сьогодні вже очевидно, що «ніхто не збирався здійснювати практичну роботу, щоб підтримати країну і людей, поєднавши зусилля».

За його словами, серед причин розвалу домовленостей не йдеться про соціальні та економічні, а йдеться лише про гарантії того, «щоб не було взаємної зради».

Голова Верховної Ради наголосив, що після заяв лідерів БЮТ і Партії регіонів про те, що вони переможуть на президентських виборах, «питання лежить у площині: як уберегти країну після завершення президентської кампанії, щоб її не рознесли вщент у процесі політичного протистояння, особливо з відчуттям необхідності помсти за те, що не відбулося».

В.ЛИТВИН запитав: “Як ці політичні лідери можуть реалізувати роботу, коли навіть не змогли поділити країну?».

Говорячи про нинішню ситуацію, В.ЛИТВИН зазначив, що вона йому нагадує серпень 1991 року: «Одні побігли здаватися, а інші у відчаї закликали чинити опір». За його словами, якби тоді перемогла ГКЧП, усі б «почали виступати і говорити про те, що вони цього добивалися все своє життя і мріяли, щоб почати наводити порядок».

За словами голови ВР, якби сьогодні відбулося підписання коаліційної угоди та інших документів, «то значна частина розказувала б, як це корисно для країни».