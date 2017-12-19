"Дуже скромний держслужбовець": міністр юстиції розповів про свою зарплату (відео)



Міністр юстиції Павло Петренко зізнався, що готовий скористатися послугою одруження за один день. Однак політик не впевнений, що той тип жінок, який йому подобається, можна зацікавити міністерською зарплатнею.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН. "Коли настане той час, і я найду ту єдину – жінку, з котрою захочу прожити все життя – одружуся. І скористаюся послугою шлюб за добу", - пообіцяв він.

За словами Петренка, йому з акторок найбільше подобаються Белуччі, Сумська і Куриленко, однак настільки вродливих жінок важко зацікавити однією лише урядовою зарплатою. "Зарплата не досить таки висока, але я маю збереження. Працюю на держслужбі досить нетривалий період часу, до того я мав свій бізнес, адвокатську практику. У міністра зарплата в районі 35-37 тисяч гривень на місяць. Я на тлі керівників державних концернів дуже скромний держслужбовець", - визнав міністр юстиції.

При цьому Петренко спростував чутки про лобіювання на посаду голови НАЗК своєї викладачки Наталії Корчак. "Жодного предмету мені не викладала. Вона не є моєю креатурою", - запевнив він. Також міністр заявив, що ніякого контролю Мін’юсту над НАЗК не існує. "Це теж міф, тому що протягом останнього року найбільше нападів з боку НАЗК відбувалося на міністерство юстиції", - зазначив урядовець.

Міністр також розповів, що не цікавиться дорогими марками одягу та аксесуарів. "Я коли був адвокатом, уже перехворів цією брендовою хворобою. Іменні сорочки, костюми – це повна дурість. Знаєте, людина, яка це робить, напевне, має якісь комплекси і занижену самооцінку", - пояснив Петренко. І додав, що ходить на фізичні вправи та робить це регулярно. "Я намагаюся три дні на тиждень ходити до спортзалу", - сказав чиновник.