Росія відкрила ще три справи проти українських військових за оборону своєї країни від її окупантів

Головне слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації порушило ще три кримінальні справи проти українських військових за захист своєї країни від російських окупантів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі СК РФ.

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Російські слідчі стверджують, що в період з 12 по 14 грудня 2017 року військовослужбовці Збройних сил України та Національної гвардії України, «виконуючи завідомо злочинні накази невстановлених вищих посадових осіб», проводили «артилерійський обстріл» у містах Докучаєвськ та Первомайськ, що перебувають під контролем російських бойовиків.

У зв'язку з цим Головне слідче управління СК РФ порушено ще три кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 Кримінального кодексу РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни).

«Українські військові діяли з мотивів політичної та ідеологічної ненависті і ворожнечі», - заявили у СК РФ.