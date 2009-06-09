Тимошенко нагадала, як Ющенко завалив референдум

Розроблений БЮТ проект Конституції дасть Україні сильну і потужну перспективу з логічною системою державного устрою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції журналістам.

Вона нагадала, що фракція БЮТ найближчими днями має намір внести на розгляд Верховної Ради проект нової Конституції, в якому передбачається введення парламентської форми правління.

«Наша політична сила офіційно внесе до парламенту свій збалансований, такий, який ми хотіли бачити, такий, який ми відстоювали, проект Конституції, який, я впевнена, може досить серйозно змінити ситуацію в Україні, змінити на краще і ліквідує безконтрольність влади і абсолютну її аморальність з погляду корупційних дій, з погляду абсолютної безмежності ухвалення, зокрема й неконституційних рішень, зараз не називатиму гілку влади», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що розробляти цей проект Конституції БЮТ почав ще у вересні 2007 року, і в цьому проекті передбачається парламентська форма правління в країні.

«Парламентська форма правління успішна в сотнях країн, і, зокрема, й у більшості європейських країн. Єдине, чого не можна допускати (у Конституції – УНІАН), так це хаотичного змішування двох систем (президентсько-парламентської форми правління - УНІАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що ще у вересні 2006 року було зібрано 6 млн. підписів на підтримку проведення всенародного референдуму з питання форми правління.

«Але саме у той час, якщо ви пам`ятаєте, саме Президент країни завалив цей референдум. Якби тоді ми це зробили, у нас була б можливість вже на концепції, визначеній народом, розробляти ту систему правління, яка найбільше сприймається українським суспільством», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера БЮТ, у неї буде досить багато часу, щоб довести, що парламентська форма правління більш жорстка і гармонізована, ніж будь-яка інша.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що при нинішній формі правління Президент в деяких випадках не спирається на більшість в парламенті і таким чином є слабкішим, ніж прем`єр-міністр, який обиратиметься всенародно під час парламентських виборів (за парламентською формою правління) і який в своїх діях спиратиметься на більшість у ВР.

«Це питання глибоко дискусійне, але категорично не пов`язане з якимсь відступом від інтересів суспільства, з бажанням десь і якось розподілити владу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.