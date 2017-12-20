Сьогодні Рада розгляне законопроект про аудит фінзвітності та питання щодо захисту дітей від сексуальних зловживань
Серед іншого, Рада сьогодні має розглядати зміни до Кримінального процесуального кодексу та Кримінального кодексу.
Сьогодні Верховна Рада України має розглянути у другому читанні законопроект про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність.
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Як передає кореспондент УНІАН, перед цим парламент розглядатиме низку законопроектів про ратифікацію міжнародних угод з Молдовою та Таїландом.
Зокрема, це стосується взаємного захисту секретної інформації - з Молдовою та взаємної правової допомоги у кримінальних справах - з Таїландом.
Серед іншого, Рада сьогодні має розглядати зміни до Кримінального процесуального кодексу та Кримінального кодексу. Одне з цих питань стосується захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації.