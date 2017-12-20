Сьогодні Рада розгляне законопроект про аудит фінзвітності та питання щодо захисту дітей від сексуальних зловживань

Сьогодні Верховна Рада України має розглянути у другому читанні законопроект про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність.

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Як передає кореспондент УНІАН, перед цим парламент розглядатиме низку законопроектів про ратифікацію міжнародних угод з Молдовою та Таїландом.

Зокрема, це стосується взаємного захисту секретної інформації - з Молдовою та взаємної правової допомоги у кримінальних справах - з Таїландом.

Серед іншого, Рада сьогодні має розглядати зміни до Кримінального процесуального кодексу та Кримінального кодексу. Одне з цих питань стосується захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації.