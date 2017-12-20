Законопроект про реінтеграцію Донбасу Рада розгляне наступного пленарного тижня

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що законопроект про реінтеграцію Донбасу парламент розгляне наступного пленарного тижня - у січні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у сесійній залі парламенту.

Говорячи про питання звільнення заручників та цей законопроект, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко наголосила на необхідності зробити все, щоб звільнення відбулося до новорічних і різдвяних свят.

"Моє бачення, що важливий і принциповий для нас закон ми маємо ухвалити цієї сесії", - зазначила вона.

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Своєю чергою, Парубій зауважив, що поточна сесія "триватиме ще у січні".

"І я переконаний, для усіх нас ухвалення закону, який визначає Росію окупантом, є принциповим і важливим для українського парламенту... І я сподіваюся, і переконаний, що ми наступний пленарний тиждень, це буде, якщо я не помиляюся, 16-го січня, розпочнемо з розгляду закону про деокупацію, про визнання Росії агресором", - сказав він.

Наступний пленарний тиждень відбудеться з 16 по 19 січня.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).

17 листопада Комітет ВР з нацбезпеки та оборони завершив роботу над підготовкою законопроекту до другого читання.

18 грудня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу відійшов від концепції, запропонованої главою держави.

За її словами, законопроект «зазнав надзвичайно великої кількості внесених правок, а тому від стратегії, яка запропонована президентом України щодо мирного політико-дипломатичного розв’язання питання реінтеграції, тобто повернення частини території окупованого Донбасу, залишилося дуже мало».

Луценко закликала народних депутатів дочекатися висновку юридичного управління ВР «і з розумінням поставитися до деформованої стратегії». Вона наголосила на необхідності провести додаткові консультації для того, щоб цей законопроект мав вигляд, у якому вносив його президент як свою власну стратегію.

19 грудня голова фракції "Народний фронт" Максим Брубак заявив, що фракція наполягає на розгляді законопроекту про реінтеграцію Донбасу в четвер, 21 грудня.